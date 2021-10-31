“İzmir’de en büyük dönüşümü başlattık”

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de kasım ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle merkezde 7 proje alanında 1701 bağımsız bölümden 749'unu depremzedelere teslim edeceklerini duyurdu. Depremin acısının ve kayıpların gönüllere düşürdüğü ateşin hala ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten Kurum, İzmir depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

İNŞAATLAR YÜKSELİYOR

Kurum, "Bugün İzmir tarihinin en büyük, en kapsamlı deprem dönüşümünü başlattık, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle konutlarımızın temellerini atmıştık. 5 bin 66 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları tüm hızıyla yükseliyor. Tıpkı Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi İzmir'de de kasım ayı içerisinde depremin birinci yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, merkezde 7 proje alanında 1701 bağımsız bölümden 749'unu depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.