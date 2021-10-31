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Haberler İzmir İzmirli firmadan yerli “Ev tipi Kovid-19 testi”

İzmirli firmadan yerli “Ev tipi Kovid-19 testi”

İzmirli firmadan yerli “Ev tipi Kovid-19 testi”

31.10.2021

İZMİR'DE kurulu tıbbi malzeme firması TÜRKLAB, geliştirdiği ev tipi Kovid-19 testinin onay almasının ardından Almanya'daki eczane ve marketlerde satış için hazırlıklara başladı. Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde laboratuvar firması olarak kurulan ve farklı hastalıklara yönelik yerli tanı testleri geliştiren TÜRKLAB, Kovid- 19 salgını sürecinde testlere ağırlık verdi. Korona virüs antijen testi PCR'a alternatif yerli bir test geliştirerek dünya pazarında satışa sunan firma, bunu ev tipi kullanım için de uygun hale getirdi. Genel Müdür Kartal Yağlıdere, "Almanya'da yılbaşından önce raflarda olmasını bekliyoruz. İngiltere'de de son aşamaya geldik" dedi.
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