Muz yeme paylasımı yapan 8 Suriyeli gözaltına alındı

SOKAK röportajı sırasında bir kişinin muz alamadığını dile getirmesi üzerine, bazı kişilerin sosyal medyadan muz yeme görüntüsünü paylaşmasının ardından İzmir'de Suriye uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz' sözleri sonrası 8 Suriyelinin sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunduklarını belirledi. Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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