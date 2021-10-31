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Haberler İzmir Özdilek İzmir AVM’de bayram coşkusu

Özdilek İzmir AVM’de bayram coşkusu

Çocuklar Cumhuriyet Tuvali Boyama Atölyesi ile eğlenceli bir gün geçirdi.

Özdilek İzmir AVM’de bayram coşkusu

31.10.2021

ÖZDİLEK İzmir AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü şerefine Greenbox ve Bando gösterilerinin yanı sıra Cumhuriyet Tuvali Boyama Atölyesi ile çocuklara ve ailelerine bayram coşkusu yaşattı. Özdilek İzmir AVM'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 30-31 Ekim tarihlerinde de çocuklar için düzenlenecek olan Çerçeve Tasarım Atölyesi'yle devam edecek
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