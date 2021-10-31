ÖZDİLEK İzmir AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü şerefine Greenbox ve Bando gösterilerinin yanı sıra Cumhuriyet Tuvali Boyama Atölyesi ile çocuklara ve ailelerine bayram coşkusu yaşattı. Özdilek İzmir AVM'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 30-31 Ekim tarihlerinde de çocuklar için düzenlenecek olan Çerçeve Tasarım Atölyesi'yle devam edecek
Özdilek İzmir AVM’de bayram coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.