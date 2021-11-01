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Haberler İzmir Aynı gün 3 araç çalan 17 yaşındaki şüphelinin suç kaydı 'pes' dedirtti

Aynı gün 3 araç çalan 17 yaşındaki şüphelinin suç kaydı 'pes' dedirtti

İzmir'in Bayındır ilçesinde 3 araç hırsızlığının şüphelisi olduğu belirlenen 17 yaşındaki E.D., polis tarafından suçüstü yakalandı. Hakkında 129 suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aynı gün 3 araç çalan 17 yaşındaki şüphelinin suç kaydı ’pes’ dedirtti
İHA

01.11.2021, 08:31

İzmir'in Bayındır ilçesinde peş peşe 3 araç çalan ve gelen ihbarlar üzerine polis ekiplerince yakalanan 17 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının 129 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Bayındır ilçesinde aynı gün içinde 3 farklı aracın çalındığına yönelik gelen ihbarlar üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin 129 suç kaydı bulunan E.D. (17) olduğu belirlendi. Camını kırdığı park halindeki aracın içerisine girip çalıştıran ve bir süre sonra bir başka aracı da aynı yönteme çaldığı belirlenen E.D.'nin 35 ZDU 20 plakalı aracı da çaldığı tespit edilmesi üzerine ekipler plakayı takibe aldı.

Yağcı Kavak Küme Evleri yakınında durdurulan araçta suçüstü yakalanan E.D., ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., tutuklanırken, araçların ise sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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