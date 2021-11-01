  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bayraklı CHP’de deprem! İstifalar yönetimi düşürdü

Bayraklı CHP’de deprem! İstifalar yönetimi düşürdü

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş’un, 30 Ekim depreminde yıkılan binada bulunan ofisi için maddi ve manevi tazminat talebinde bulunması, ilçe yönetiminde krize neden oldu. 10 ilçe yöneticisi, Başkan Susmuş’un yönetiminden istifa ettiğini açıkladı. Böylece ilçe yönetimi ile birlikte İlçe Başkanı Pınar Susmuş’un başkanlığı da düşmüş oldu

Bayraklı CHP’de deprem! İstifalar yönetimi düşürdü

01.11.2021, 15:00 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021, 15:03

CHP İzmir İl Yönetiminin geçtiğimiz hafta Torbalı CHP İlçe Başkanı Erol Günaydın ve yönetim kurulu üyelerini görevden almasının ardından bu sefer de Bayraklı'da istifa krizi yaşandı. Bayraklıda CHP İlçe Yönetiminin düşmesine neden olan kriz geçtiğimiz hafta ilçe başkanı Pınar Susmuş'un içlerinde Bayraklı Belediyesinin de bulunduğu kurum ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunması ile patlak verdi.

OFİSİNİN BULUNDUĞU BİNA YIKILDI
30 Ekim depreminde yıkılan binada ofisi bulunan Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, oturma ruhsatı verilmesi nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bayraklı Belediyesi ve AFAD'a müracaat ederek maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

RAHATSIZLIK YARATTI
Edinilen bilgiye göre, Susmuş'un talebi ilçe yönetiminde rahatsızlık yarattı. İddiaya göre ilçe yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz hafta olağanüstü toplantı talebinde bulunsa da Susmuş gündem yoğunluğu nedeniyle toplantı taleplerini geri çevirdi.

KİŞİSEL ÇIKARLARINA ÖNCELİK VERDİ
Yaşanan şok gelişmenin ardından CHP Bayraklı İlçe Yönetim kurulunda yer alan 10 isim bugün il yönetimine istifalarını verdi. Böylece Susmuş'la birlikte ilçe yönetimi de düşmüş oldu. İstifa eden ilçe yöneticileri yaptıkları açıklamada İlçe Başkanı Pınar Susmuş'u kişisel çıkarlarına öncelik vermekle suçladı. İstifa eden Üyeler; "Pınar Susmuş kendi çıkarına öncelik vermiş belediyelerimize temelsiz suçlamalar yaparak partimizi kamuoyunda zor duruma düşürmüştür. İlçe başkanı bulunduğu makamla bağdaşmayan tutum sergilemiştir. Halbuki ilçe başkanı olarak kendi sorununu değil, tüm depremzedelerin sorunlarını çözecek politikalar üretmeliydi." Diye konuştu.

KİMLER İSTİFA ETTİ?
Kemal Kaygül, Tansel Namlıses, Zuhal Eroğlu, Ali İzzet Uğur, Teoman Karaca, Erol Atkın, Ozan Uludağ, Hülya Devrilen Akay, Mehmet Kaya, Serkan Yıldırım

İlçe başkanı belediyeden tazminat istedi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayraklı CHP’de deprem! İstifalar yönetimi düşürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.