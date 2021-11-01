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İzmir'de sır infaz! Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Son dakika... İzmir'in Kiraz ilçesinde bir kişi, başından vurulmuş halde otomobilinde ölü bulundu. Jandarma ekiplerinin cinayet şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

İzmir’de sır infaz! Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
İHA

01.11.2021, 15:00 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021, 15:01

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece 23.00 sıralarında Kiraz ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Kaynak (37), evinin bahçesinde park halindeki otomobilinde silahla başından vurulmuş halde annesi Saniye Kaynak tarafından kanlar içinde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, Kaynak'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TELEFONDA OYUN OYNUYORMUŞ
Öte yandan, yapılan incelemede, Erdem kaynak'ın cep telefonunda bir oyunun açık olduğunun görüldüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri cinayet şüphesi üzerinde dururken, araçta incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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