İzmir’deki feci kazada kahreden detay

Korkunç kaza, dün saat 16.30 sıralarında Tire- Ödemiş kara yolu kırsal Doyranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş'ten Tire'ye giden Canberk Babacan yönetimindeki 34 AEA 311 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Hüseyin Kocaoğlan (55) idaresindeki 35 ASC 565 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Kocaoğlan ile eşi Havva Kocaoğlan (66) olay yerinde, ablası Fadime Koyun (56) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan yaralılar sürücü Canberk Babacan, Gizemay Babacan ve Figen Ketenci ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.





'BİR EVDEN 3 ÖLÜ ÇIKTI'

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağabeyi Hüseyin Kocaoğlan'ın cenazesini teslim almak için gelen abla Hatice Mezarcı, "Arabada iki kardeşim, bir de gelinim vardı. Hüseyin benim erkek kardeşim, Fadime de kız kardeşim olur. Öteki de gelinimiz. Benim eşim KOAH hastası, onu ziyarete geldiler. Yağmurdan dolayı arabayı kaydırmışlar, sonra da karşıdan gelen otomobille çarpışmışlar. Tam olarak biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Bize ziyarete gelmişlerdi, şimdi biz ziyaretlerine geldik. Sürekli telefon ettim ama kendilerine ulaşamadım. Sonra eniştemi aradım, Fadime Koyun'un kocasını. O da 'abla, kaza yapmışlar' dedi. Genç ölüm oldu, bir evden 3 ölü çıktı" dedi.

İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı