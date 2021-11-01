  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'deki kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi

İzmir'deki kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi

İzmir'in Tire ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Kocaoğlan (54), Havva Kocaoğlan (60) ve Fadime Koyun'un (58) cenazeleri Kiraz ilçesinde defnedildi.

İzmir’deki kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi
AA

01.11.2021, 19:45

Kocaoğlan çifti ve Koyun'un cenazeleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan teslim alındı.

Kocaoğlan çiftinin cenazeleri ilk olarak Kiraz'a bağlı Karaburç Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

Helallik alınmasının ardından çiftin cenazeleri Karaburç köy mezarlığında ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Fadime Koyun'un cenazesi yine ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Karaburç Yayla mezarlığında defnedildi.

Kocaoğlan çifti ve Koyun'un İzmir'de yaşayan akrabalarını ziyaretten döndükleri öğrenildi.

OLAY

Dün Ödemiş'ten Bayındır'a giden Canberk Babacan'ın kullandığı 34 EAE 311 plakalı otomobil, Kahrat Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Hüseyin Kocaoğlan'ın kullandığı 35 ACS 565 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Kazada aynı arabada bulunan Hüseyin ve Havva Kocaoğlan çifti ile Fadime Koyun hayatını kaybetmişti.

Kazada sürücü Canberk Babacan ile Gizemay Babacan ve Figen Ketenci ise yaralanmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'deki kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.