Karşıyaka Müftüsü Gürler’in mutlu günü

KARŞIYAKA Müftüsü İsa Gürler'in oğlu Faruk Gürler ile Dilara Zengin, Karşıyaka'da düzenlenen nikah töreniyle bir ömür mutluluğa 'evet' dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tuğay'ın nikahını kıydığı törene, İzmir'in önemli isimleri ve çok sayıda davetli katıldı. Nikahtan sonra Başkan Tugay, duygularını söylemesi için Müftü Gürler'i sahneye davet etti. Karşıyaka'da her kesim tarafından çok sevilen Müftü Gürler, ilk çocuğunu evlendirme mutluluğunu yaşadığını, bu mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

TOLGA TEKİN