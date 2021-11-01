Kayganlaşan yoldaki kazada facia yaşandı

TİRE- Ödemiş karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Feci kazada üç kişi öldü, biri ağır 3 kişi de yaralandı. Dün akşam saatlerinde Doyranlı köyü yakınlarında Ödemiş'ten Tire'ye gitmekte olan Canberk Babacan yönetimindeki 34 AEA 311 plakalı otomobil karşı yönden gelen ve yağış sebebiyle kayganlaşan yolda karşı şeride geçen Hüseyin Kocaoğlan'ın kullandığı 35 ASC 565 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrasında ortalık savaş alanına dönerken sürücü Hüseyin Kocaoğlan ve araçtaki Havva Kocaoğlan olay yerinde, diğer yolcu Fadime Koyun ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti. Diğer araçtakiler Canberk Babacan, Gizemay Babacan ve Figen Ketenci ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ NADİR UYSAL