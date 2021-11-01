Konak batağa sürükleniyor

İzmir'in bir dönem borçsuz kuruluşlarından biri olan Konak Belediyesi'nde alarm zilleri çalıyor. Geçtiğimiz 2 yılda uzun süredir ilk kez banka kredisi kullanan belediye, bu sürede 73 milyon 800 bin lira kredi çekerken, Narlıdere'den Konak'a geçiş yapan CHP'li Başkan Abdül Batur, Meclis'ten geçtiğimiz aylarda 60 milyon liralık daha borçlanma yetkisi aldı. Öte yandan belediyenin aylar önce yıktığı eski binasının yerine yapacağı yeni binanın inşaatı da henüz başlayamadı.

Başkan Batur'un bu binanın inşaatı için de 100 milyon lira kredi yetkisi aldığı kaydedildi. Binanın inşaatına bankalardan kredi geldiğinde başlanacağı öğrenildi.

SOSYAL YARDIMLAR AZALDI

Halen 111 mahalleye hizmet veren Konak Belediyesi, 634 milyon lira olarak hazırlanan bütçeyi denkleştirebilmek için 2022 yılında sosyal yardımlarda önemli kesintilere gitti. Buna göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne "sosyal destek kartı" için 2021 yılında 1 milyon 308 bin TL kaynak ayrılmışken 2022'de bu rakam yüzde 70 düşüşle 400 bin TL'ye indirildi. Yine aynı müdürlükte Aşevi ve Gıda yardımı için 2021 yılında 750 bin TL ayrılmışken 2022 yılında bu rakam yüzde 55 düşüşle 350bin TL'ye indi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 2021'de 88 milyon 889 bin TL kaynak ayrılmışken 2022 yılında bu rakam yüzde 92 düşüşle 6 milyon 779 bin TL'ye indi. "Çevre temizliği ve çöp toplama hizmetlerinden duyulan vatandaş memnuniyeti beklentisi oranı ise, yüzde 55 olarak belirlendi. Oysa CHP'nin geçtiğimiz yerel seçimde yüzde 63 oy aldığı düşünüldüğünde memmuniyet oranındaki bu düşük beklenti kafalarda soru işareti oluşturdu.

'SEBEP BECERİKSİZ YÖNETİM'

Bu tablonun sebebinin beceriksiz yönetim olduğunu söyleyen AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş, belediyenin geçtiğimiz günlerde ilçede yaşayan kadınlar için düzenlediği ve daha önce para almadığı aerobik, plates ve step gibi kurslardan 50 liralık ücret almaya başladığını belirtti. Başdaş, ayrıca belediyenin halı sahalarını daha önce spor kulüplerine ücretsiz kullandırma uygulamasını da kaldırdığını söyledi. Meclis AK Parti Grup Başkanvekili İsmail Özen de, "Gerçekten zor bir döneme girileceğini görmekteyiz. Ortada giderlerimizi dahi karşılayamayacak bir bütçe var" dedi.



BAŞDAŞ: KONAK'TA DA ENKAZ BIRAKACAK

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, "4 dönemdir Narlıdere'de durumu bile idare edemeyen Abdül Batur'a Konak Belediyesi, 10 gömlek büyük geldi. Başkan sürekli kentsel dönüşümden dem vuruyor. Narlıdere'de bununla ilgili çalışmalar yaptığını öne sürüyor. Ancak şu anki CHP'li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, kentsel dönüşümü yeniden yapacaklarını kaydediyor. Bu da şu demektir: Yani Abdül Batur, 20 yıl boyunca Narlıderelileri oyaladı, geride neredeyse iflas etmiş bir belediye bıraktı. Şimdi aynısını Konak'ta yapıyor. Korkuyoruz, 5 yılın sonunda Konak Belediyesi'ni de enkaz halde bırakacak. Böyle olmaması için uyarılarımıza kulak versinler. Yoksa kaybeden Konak olacak" dedi.

ERHAN GÜLENÇ