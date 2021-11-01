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Haberler İzmir MHP Karşıyaka’nın coşkulu gecesi

MHP Karşıyaka’nın coşkulu gecesi

MHP Karşıyaka’nın coşkulu gecesi

1.11.2021

MHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yılı münasebetiyle, Cumhuriyet konseri düzenledi. Karşıyaka Tay Park'taki geceye MHP İzmir milletvekilleri Tamer Karaosmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu ile İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli ile çok sayıda partili ile davetliler katıldı. Sevilen sanatçı Osman Öztunç'un konser verdiği gecede konuşma yapan MHP İlçe Başkanı Akif Yılmaz, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payidar kalacaktır" diye konuştu.

■ TOLGA TEKİN

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