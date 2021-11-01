Tire’de öğrencilere otel konforunda yurt hizmeti

İZMİR'İN Tire ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ihale edilen öğrenci yurdunun yapımı tamamlandı. Toplam 300 öğrenci kapasiteli yurt yüksekokul öğrencilerine adeta beş yıldızlı otel kalitesinde hizmet veriyor.

BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE

BİR süredir yürütülen 'öğrenciler sokakta kalıyor' algısına rağmen ilçede açıkta kalan tek bir öğrenci bile bulunmuyor. Öğrenci kabulüne başlayan KYK yurdunda incelemelerde bulunan kaymakam Fatih Çobanoğlu, "Şu anda yurt binamızda 116 erkek ve 105 kız öğrencimiz kalıyor. Öğrencilerle görüşüp yurtta yaşadıkları bir sorun olup olmadığını sordum. Hepsi de, beklentilerinin çok ötesinde son derece konforlu bir yurt binasına sahip olduklarını belirtti" diye konuştu. Açılışı yapılan yurt binasında gençlerin tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğünü söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Mert Falakalı da, yurdun yapımında katkısı bulunanlara teşekkür etti.

■ NADİR UYSAL