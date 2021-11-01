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Haberler İzmir Yağışın az olması zeytin rekoltesini etkileyebilir

Yağışın az olması zeytin rekoltesini etkileyebilir

İzmir’in Ödemiş ilçesinde zeytin sıkımına başlayan üreticiler, zeytinlerin yağış azlığı yüzünden tam olarak gelişemediği için bu yıl rekoltenin düşük olmasını beklediklerini söyledi.

Yağışın az olması zeytin rekoltesini etkileyebilir
İHA

01.11.2021, 12:49

Ödemiş ilçesi Üçkonak Mahallesi'nde zeytinyağı sıkımı yapan Üçkonak Kalkınma Kooperatifinin yönetim kurulu üyesi Turan Ateş, çevredeki üreticilerin köyde hizmet veren zeytinyağı fabrikasına sıkım için zeytin getirmeye başladıklarını belirtti. Turan Ateş, "Bu yıl beklediğimiz yağışı alamadık. Bu yüzden zeytinlerimiz tam olarak gelişemedi" dedi. Kasım ayı itibarı ile sıkım sezonunun başladığını ifade eden Ateş, "Üreticilerimizin büyük çoğunluğu yağış bekliyor. Eğer beklenen yağışlar gelirse zeytinlerimiz de bu yağışlardan olumlu anlamda etkilenecektir" diye konuştu.



Ateş, "Zamlar henüz zeytinyağı fiyatlarına yansımadı. Çiçek yağındaki artış ve zeytin rekoltesindeki azlık, fiyatlara mutlaka yansıyacaktır. Şu an kooperatifimizde zeytinyağı satışı 30 TL'den yapılıyor; ama önümüzdeki günlerde bu rakamın 35 TL'lere çıkmasını bekliyoruz" dedi.

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