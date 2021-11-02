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Haberler İzmir Devrilen traktörün altında hayatını kaybetti, cansız bedenini ailesi buldu

Devrilen traktörün altında hayatını kaybetti, cansız bedenini ailesi buldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Genç adamın cansız bedeni ise eve gelmeyince merak eden ailesi tarafından bulundu.

Devrilen traktörün altında hayatını kaybetti, cansız bedenini ailesi buldu
İHA

02.11.2021, 16:12

Edinilen bilgilere göre, kaza, Torbalı ilçesi Bülbüldere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selçuk-Belevi'de yaşayan 41 yaşındaki Hüseyin Kalkın, Bülbüldere yakınlarındaki bir çiftliğe çalışmak için traktörüyle gitti. Yola çıkan Kalkın, yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada yaşanan kazada traktör devrilirken, talihsiz sürücü aracın altında kaldı.



EVE GELMEYİNCE ARAMAYA ÇIKTILAR
Saat 17.30 gibi evde olması gereken Hüseyin Kalkın eve gelmediği için, ailesi yol güzergahında hemen aramaya çıktı. Aile, Küçük Menderes Nehri kenarında devrilen traktörü fark etti. Yakınları tarafından bulunan Hüseyin Kalkın, güçlükle traktörün altından çıkarıldı. Yapılan kontrollerde genç adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası olan Kalkın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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