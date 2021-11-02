Devrilen traktörün altında kalan adam kurtarılamadı

İZMİR'İN Torbalı ilçesi Bülbüldere Mahallesi yakınlarında önceki akşam saatlerinde feci bir traktör kazası yaşandı. Traktör altında kalan 41 yaşındaki adam can verdi. Belevi'de yaşayan Hüseyin Kalkın, çalışmak için traktörüyle Bülbüldere yakınlarındaki bir çiftliğe gitti. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini yitiren Hüseyin Kalkın, devrilen traktörün altında kaldı. Kalkın eve dönmeyince merak eden ailesi, yol güzergahında aramaya çıkınca, Küçük Menderes Nehri kenarında devrilen traktörü fark etti. Yakınları tarafından Kalkın, güçlükle traktörün altından çıkarıldı. Yapılan kontrolde genç adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

■ ÖMER DUR