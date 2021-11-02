Dilek’ten tek kişilik eylem

İzmir'de kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 6,5 yıldır diyalize giren Dilek Gençyılmaz (23), '3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası' öncesi farkındalık için 'Organlarınız toprak olmasın', 'İnsanları yaşatmak sizin elinizde', 'Onların umutları olun' ve 'Organ bağışı hayat kurtarır' yazılı dövizlerle tek kişilik eylem yaptı. Herkese, organ bağışı çağrısında bulunan Gençyılmaz'a, çevredekiler de destek verdi.

'HAYAT KURTARIR'

Organ bağışı için toplumdaki farkındalığı artırmayı istediğini anlatan Gençyılmaz, "Organ bağışı hayat kurtarır. Herkesten organlarını bağışlamalarını istiyorum. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası için bir etkinlik düzenledim. Pankartlar kaldırtıp insanlara umut olmak adına onlara seslendim. Talebim organ bağışının artması. İnsanlar, organ bağışına pek sıcak bakmıyor. Kişi, gerçekten başına gelmeden anlamıyor. Bana, 'Geçmiş olsun. Üzüldüm, anlıyorum' diyorlar ama kimse kimseyi başına gelmeden anlayamaz. Kalp ve akciğer nakli bekleyen insanlar hayatını kaybedebiliyor. Çünkü, akciğer nakli bekleyenler oksijen tüpüyle yaşıyorlar. Kalp piliyle yaşayanlar var. Bu destek yeterli olmadığında hayatlarını kaybediyorlar. Biz, diyalizde hayatımızı sürdürebiliyoruz ama onların pek bir şansı olmuyor. Bu nedenle herkesten organ bağışı yapmalarını istiyorum" diye konuştu.