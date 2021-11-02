İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan polis memurluğundan ihraç İ.D'nin Bornova'da, TSK emrinde Astsubay iken ihraç edilen B.B'nin ise Torbalı'da bulundukları bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Şüpheliler, belirlenen adreslerde kıskıvrak yakaladı. İhraç asker B.B. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, ihraç polis memuru İ.D. ise tutuklandı.
FETÖ’cü polis ve asker İzmir'de yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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