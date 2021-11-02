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Haberler İzmir İzmir'de dev operasyon! 24 milyon makaron ve 462 bin paket sigara ele geçirildi

İzmir'de dev operasyon! 24 milyon makaron ve 462 bin paket sigara ele geçirildi

İzmir'in Buca ve Bornova ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 24 milyon makaron, 462 bin paket doldurulmuş sigara ile 1 ton etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de dev operasyon! 24 milyon makaron ve 462 bin paket sigara ele geçirildi
AA

02.11.2021, 13:29

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ve Bornova ilçelerindeki adreslerde kaçak tütün ve alkol bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı.

Yapılan operasyonda 1 tır ve 5 kamyon dolusu olduğu belirtilen 24 milyon bandrolsüz makaron, 462 bin paket doldurulmuş sigara, 1560 paket bandrolsüz sigara kağıdı ile 1 ton etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi de yakalandı.

İzmir'de kaçak tütün operasyonu yapıldı

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