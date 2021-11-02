İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ve Bornova ilçelerindeki adreslerde kaçak tütün ve alkol bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı.
Yapılan operasyonda 1 tır ve 5 kamyon dolusu olduğu belirtilen 24 milyon bandrolsüz makaron, 462 bin paket doldurulmuş sigara, 1560 paket bandrolsüz sigara kağıdı ile 1 ton etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi de yakalandı.İzmir'de kaçak tütün operasyonu yapıldı
İzmir'de dev operasyon! 24 milyon makaron ve 462 bin paket sigara ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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