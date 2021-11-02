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İzmir'de sis etkili oldu! Hava ulaşımında gecikmeler yaşandı

İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Öte yandan Adnan Menderes Havalimanı'nda iç ve dış hat seferlerinde sis nedeniyle gecikmeler yaşandı.

İzmir’de sis etkili oldu! Hava ulaşımında gecikmeler yaşandı
AA

02.11.2021, 10:09

İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sis nedeniyle bazı ilçelerde görüş mesafesi azalırken kent beyaz örtüyle kaplandı.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ana arterlerde araçlar hızlarını düşürerek ilerledi. Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Adnan Menderes Havalimanı'nda iç ve dış hat seferlerinde sis nedeniyle gecikmeler yaşandı.

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