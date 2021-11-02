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İzmir'de sis etkili oldu! Hava ulaşımında gecikmeler yaşandı

İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Öte yandan Adnan Menderes Havalimanı'nda iç ve dış hat seferlerinde sis nedeniyle gecikmeler yaşandı.