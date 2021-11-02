İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sis nedeniyle bazı ilçelerde görüş mesafesi azalırken kent beyaz örtüyle kaplandı.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ana arterlerde araçlar hızlarını düşürerek ilerledi. Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan Adnan Menderes Havalimanı'nda iç ve dış hat seferlerinde sis nedeniyle gecikmeler yaşandı.
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
İzmir'de sis etkili oldu! Hava ulaşımında gecikmeler yaşandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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