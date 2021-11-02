Kazada ölen aile hasta ziyaretinden dönüyormuş

İzmir'in Tire ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin, KOAH hastası akrabalarını ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Kaza, önceki gün saat 16.30 sıralarında Tire-Ödemiş karayolu kırsal Doyranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Ödemiş'ten Tire'ye giden Canberk Babacan yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Hüseyin Kocaoğlan (55) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Kocaoğlan ile eşi Havva Kocaoğlan (66) olay yerinde, ablası Fadime Koyun (56) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan yaralılar Canberk Babacan, Gizemay Babacan ve Figen Ketenci ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen aile üyelerinin Karabağlar'daki hasta akrabalarını ziyaretten döndükleri öğrenildi.

■ NADİR UYSAL