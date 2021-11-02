Konak Gültepe planlarını mahkeme durdurdu

KONAK Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan ve Konak Belediye Meclisi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oy birliği ile onaylanan Gültepe kentsel dönüşüm planlarına mahkemeden fren geldi. Planların askıya çıkmasının ardından Şehir Plancıları Odası yargı sürecine giderken, bilirkişi raporu isteyen mahkeme heyeti kararını verdi. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, planları durdurma karar aldı. Konak Belediyesi'nin Gültepe için yeni planlama yapması bekleniyor.

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