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Haberler İzmir Otomobilde infaz

Otomobilde infaz

Kiraz’da yaşayan çiftçi Erdem Kaynak, otomobilini durduran kimliği belirsiz biri tarafından başından vurularak öldürüldü. Polis kaçan zanlının peşinde

Otomobilde infaz

2.11.2021

İzmir'in Kiraz ilçesinde çiftçilik yapan Erdem Kaynak (34) otomobilinin içinde başından tek kurşunla vurularak öldürüldü. Olay Kiraz ilçesi Çömlekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan ve çevresinde 'Gözde Baba' olarak tanınan Erdem Kaynak, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından yolda seyir halindeyken durduruldu. Bir süre yoldaki kişiyle otomobilin çamını açarak konuşan Kaynak, eline telefonunu aldığı esnada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından başına bir el ateş edildi.

Otomobilinde kanlar içeresinde kalan Erdem Kaynak olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki kameraları incelemeye alan jandarma ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SEVAL KONURALP

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