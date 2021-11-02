Soyer göz yaşartıcı sprey alıyor

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 520 adet göz yaşartıcı sprey alımı için ihaleye çıktı. Öncelikle yaklaşık maliyet tespiti için çıkılan ihalede 500 adet 100 miligram ve 20 adet 400 miligram göz yaşartıcı sprey alınacak. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, alınacak bu göz yaşartıcı spreyleri seyyar satıcılara ve kurallara uymayanlara müdahale için gerekli gördüğü hallerde kullanacak.

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