Aşı için 15 kilometre koşacak

İZMİR Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Funda Müftüoğlu, 7 Kasım'da yapılacak 43. İstanbul Maratonu'nda derneği adına 15 kilometre koşacak. Müftüoğlu, "Amacım hekim kimliğimle her yaşta sporun önemine dikkat çekmek. Ancak günümüzde sporun yanında pandemiyle mücadelenin tek silahı aşılamanın önemini unutmamamız gerek. En az iki doz aşılanma oranı nın yüzde 80'in üzerinde olması ile büyükşehirler içerisinde en yüksek aşılama oranına sahip İzmir'den aşılanmanın önemini vurgulamak amacıyla koşacağım" dedi.

"Yine ilimiz 4 doz sağlıkçı aşılanmasının en yüksek olduğu il olmanın haklı gururunu taşıyor" diyen Müftüoğlu, "İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı olarak kentimizde aşılama oranlarının günbegün artması yönünde çalışan, birinci basamak sağlık hizmetini her koşulda layığıyla vatandaşa sunan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına teşekkürü borç bilirim" diye konuştu.