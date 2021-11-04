Aşı karşıtıydı gönüllü oldu

İZMİR'DE aşı karşıtı olduğu için yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısı olmayan, hastalığa yakalandıktan sonra 17 gün hastanede tedavi gören 38 yaşındaki Sevban Dönmez, çevresindekileri aşılarını olmaları konusunda uyarıyor. Dönmez, "Bünyem kuvvetli. Bu hastalık bana gelse de 3 ya da 5 gün içinde atlatırım diye düşündüm. İzlediğim videolardan etkilenerek aşı karşıtı oldum. Hastanede ilk hafta çok acılar çektim. Su içemedim, yemek yiyemedim. Benim burada yaşadıklarımı insanlar bir dakika görse koşa koşa gidip aşı olur" dedi. Dönmez, günler sonra ilk kez rahat nefes aldığını, süresinin dolmasının ardından aşısını olacağını aktardı.

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