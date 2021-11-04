  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Aşı karşıtıydı gönüllü oldu

Aşı karşıtıydı gönüllü oldu

Aşı karşıtıydı gönüllü oldu

4.11.2021

İZMİR'DE aşı karşıtı olduğu için yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısı olmayan, hastalığa yakalandıktan sonra 17 gün hastanede tedavi gören 38 yaşındaki Sevban Dönmez, çevresindekileri aşılarını olmaları konusunda uyarıyor. Dönmez, "Bünyem kuvvetli. Bu hastalık bana gelse de 3 ya da 5 gün içinde atlatırım diye düşündüm. İzlediğim videolardan etkilenerek aşı karşıtı oldum. Hastanede ilk hafta çok acılar çektim. Su içemedim, yemek yiyemedim. Benim burada yaşadıklarımı insanlar bir dakika görse koşa koşa gidip aşı olur" dedi. Dönmez, günler sonra ilk kez rahat nefes aldığını, süresinin dolmasının ardından aşısını olacağını aktardı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aşı karşıtıydı gönüllü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.