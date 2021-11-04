CHP’den ayrılan meclis üyesi, partisinin iç yüzünü Yeni Asır’a anlattı

BİZİ OY DEPOSU GÖRÜYORLAR

KENDİSİN de Alevi kökenli olduğunu belirten Ünal, "Türkiye'de 25 milyon Alevi yaşıyor. İzmir'de çok ciddi bir Alevi nüfusu var. CHP, Alevileri oy deposu olarak görüyor ancak Alevi toplumu adına yarattıkları en küçük bir katkı yok. Cemevlerine en fazla yatırım Aydın Pehlivan döneminde oldu" diye konuştu. CHP'li yöneticilere seslenen Ünal, "Atatürk'ün mirasına bu kadar yaslandığınız yeter. Yakasından düşün artık. Atatürk mezardan kalkıp gelse, önce CHP'ye girer İzmir'den başlamak üzere ne kadar yönetici varsa görevden alır. Laiklik, Atatürk, Cumhuriyet sizin tekelinizde değil" ifadelerini kullandı. İşte Ünal'ın o çarpıcı açıklamalarından satırbaşları:

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

-BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Tunç Soyer, Vekili mikser Mustafa Özuslu ve İl Başkanı Deniz Yücel İzmir'i yönetemiyor... İzmir'i yönetemeyen kadro devleti nasıl yönetebilir? Mevcut kadro birbirine girmiş durumda...

- Birkaç istisna hariç CHP'li başkanlar, yerelde halka hizmeti bir kenara bırakmışlar... Mesailerinin çoğunu siyasi kavgalara harcıyorlar.

- İzmir'de gençlerin iş hayali var. Parti içinde yıllardır hizmet veren gençler var. Tablo böyleyken Soyer, sadece Rıfat Nalbantoğlu'nun PM'ye girmesi için bütün il başkanlarına kurultayda kontenjan verdi. Yazık. Bunun İzmir'de partiye emek veren gençler tarafından da bilinmesi lazım. Nalbantoğlu için kimlere, hangi ildeki şirketlere ne kadar ihale verdiniz, bu illerden İzmir'e taşıma olarak ne kadar kişi getirip işe aldınız? Bunun cevabını verin.

- CHP İzmir'de bu dönem 6 ilçe başkanı gitti. Parti tarihinde bu kadar kavganın olduğu, bu kadar ilçe yöneticisinin görevden alındığı bir il ve hiçbir il başkanı olmamıştır. Herkes başarısız, başarılı tek kişi var o da Deniz Yücel! Onun en büyük başarısı, kaos yaratmak, kimi nasıl görevden alırım diye uğraşmak.

- Deniz Yücel, CHP Menemen İlçe Kongresi'nde, "Yobaz faşistler Menemen Belediyesi'ne Allahü Ekber nidalarıyla girdiler" dedi. Yobaz dediği kesim, ilçede yüzde 40-45 oy almış bir partinin tabanı. Bu memlekette yüzde 50 oy almış bir partinin mensuplarına nasıl yobaz faşist diyorsun?

- Deniz Yücel'in milletvekili adayı yapılmasını bütün İzmir'in nefes alması için çok isterim. CHP İzmir tarihinde bu kadar kavga, gürültü ve yönetim zaafiyetinin yaşandığı başka bir dönem olmamıştır.

- Başka bir tarım mümkün diyorlar. Sanki, Tunç Soyer gelmeden önce İzmir halkı tarımı bilmiyordu! Yeni öğrendi. Antalya'ya 10 milyon turist geliyor, İzmir'e ise bir milyon. Sen bu kente vizyon koyacaksan önce bunu sorgula.

'AYDIN PEHLİVAN BAŞARILI İŞLER YAPIYOR'

MENEMEN Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan'ın çalışmalarını başarılı bulduğunu da söyleyen Ünal, "Aydın Başkan, göreve başladığı andan itibaren herkesin başkanı oldu. CHP'li iki başkanın tamamlayamadığı pazaryerini 4 ayda tamamlayıp hizmete açtı. Kendisinden önce tamamlanan kısımların ödemesi de bu dönemde yapıldı. Cemevlerine katkı sağladı. Ağzını açtığı zaman işçiden emekçiden yanayız diyen CHP'ye en güzel cevabı, 14 yıldır ödenmeyen işçi ikramiyelerini ödemek oldu. Bu ödemenin ikinci yarısı da 1 Mayıs'ta hesaba geçmiştir. Emek ve işçi bayramı böyle kutlanır. Öyle Saat Kulesi önünde Çav Bella oynamaya benzemiyor bu" dedi.

■ ERHAN GÜLENÇ