CHP’li başkandan Atatürk’e perde!

CHP'Lİ Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Meclis toplantısında Atatürk resmini projeksiyon perdesiyle kapatınca vatandaşlardan büyük tepki aldı.

ÇEŞMELİLER, "Umarız bu, sadece gözden kaçmış bir hata olarak kalır. Önümüzdeki toplantılarda da aynısı yaşanmasın" diye konuştu.

Meclis Salonu'nda Başkan Oran'ın arkasında Atatürk'ün kalpaklı bir resmi bulunuyor.

Son toplantıda ise resmin önündeki perdeye Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın fotoğrafı yansıtıldı ve toplantı sonuna kadar öyle kaldı.