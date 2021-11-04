  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Depremde yitirilen ikizlere duygusal anma

Depremde yitirilen ikizlere duygusal anma

Depremde yitirilen ikizlere duygusal anma

4.11.2021

İZMİR depreminin yıl dönümünde, 36 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında 75 saat sonra cansız bedenlerine ulaşılan 15 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz ile diğer vatandaşlar için anma gecesi düzenlendi.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma gecesinde, vatandaşlar depremde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. Serginin ardından başlayan programda, moderatörlüğü ikizlerin annesi Tülin Batmaz'ın kuzeni sanatçı İclal Aydın yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Depremde yitirilen ikizlere duygusal anma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.