Depremde yitirilen ikizlere duygusal anma

İZMİR depreminin yıl dönümünde, 36 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında 75 saat sonra cansız bedenlerine ulaşılan 15 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz ile diğer vatandaşlar için anma gecesi düzenlendi.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma gecesinde, vatandaşlar depremde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. Serginin ardından başlayan programda, moderatörlüğü ikizlerin annesi Tülin Batmaz'ın kuzeni sanatçı İclal Aydın yaptı.