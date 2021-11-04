Güzelbahçe’deki balıkçı barınağı genişletilecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı 3'ncü Bölge Müdürlüğü, İzmir Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nın genişletilmesi için düğmeye bastı. 2011 yılında alınan ÇED olumlu kararı ile bölgeye toplam 900 metre uzunluğunda rıhtım yapılması için karar alan bakanlık, çevreden gelen talep sonrası barınağı genişletme kararı aldı. Bölge Müdürlüğü, toplam 6 milyon 985 bin TL'ye mal olacak ve mevcut çekek yeri bölgesinde travel lift alt yapısı, tali mendirek üzerinde ilave rıhtım ile üst yapı tesislerini içeren etüt proje işleri için ÇED başvurusunda bulundu.

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