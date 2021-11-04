Hairbysam, İzmir’de akademi açıyor

Londra’da Hairbysam adlı bir kuaför salonu bulunan saç tasarımcısı Samet Zili, memleketi İzmir’de akademi kurmaya hazırlanıyor. Zili, tüm hazırlıklarını tamamladığı akademiye İngiltere’den de eğitmen getirecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hizmet veren Harbysam Kuaför'ün sahibi, saç tasarımcısı Samet Zili, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü akademi projesini memleketi İzmir'de hayata geçirmeye karar verdi. İzmir'de doğup büyüyen, Alsancak'ta başladığı mesleğine bir süre sonra İngiltere'de devam eden Zili, "Mesleğimin ilk yıllarından bu yana bir eğitim merkezi açarak kuaför yetiştirme hayalim vardı. Sonunda bu hayalimi gerçeğe dönüştürme zamanı geldi. Ben kuaförlüğe İzmir'de başladım ve akademimi de orada kurmaya karar verdim" dedi.



LONDRA'DAN EĞİTMENLER GETİRECEK

Samet Zili'nin kapılarını yakında açacağı akademisi, Londra'daki salonu gibi "Hairbysam" adını taşıyacak. Zili, İngiltere'de kuaförlük mesleğinin önde gelen isimlerini de akademisinde ağırlayacak, öğrencileriyle bir araya getirecek: "Bir kuaförün başarılı olabilmesi için akademik açıdan kendisini yetiştirmesi ve saç hakkında tüm detaylara vakıf olması gerekir. Biz de eğitim programımızda kuaförlüğün her alanına ama özellikle boyama ve kesim konularına odaklanacağız. Yetiştireceğimiz kişiler sadece Türk meslektaşlarımızdan değil, İngiltere'den davet edeceğimiz usta isimlerden de eğitimler alacak. İzmirli hanımlar için çok iyi kuaförler yetiştireceğiz."