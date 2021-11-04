İzmir’de Kovid-19 ile mücadelede riskli gruplara hatırlatma dozu uygulanmaya başlandı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Polikliniğine gelen vatandaşlar doktorların yaptığı kontrollerin ardından hatırlatma dozlarını oldu.

Aşı olan 61 yaşındaki Selma Yılmaz, salgının başından bu yana maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunu söyledi.

Koruyucu aşılarını zamanında olduğunu belirten Yılmaz, "Kovid-19'a yakalanmadım. 4. doz aşı açılırsa onu da olurum. Çünkü sağlıklı kalmak istiyorum. Aşı karşıtlarına Allah akıl versin. Tanıdıklarımdan da aşı olmayan var. Bir türlü ikna edemiyoruz. İnanmıyorlar." dedi.

Lemi Gökçe ise dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamadan sonra hastaneye gelerek hatırlatma dozunu olduğunu söyledi.

Salgın boyunca aşı olmanın rahatlığını yaşadığını anlatan 61 yaşındaki Gökçe, "Aşının dışında bir çözüm olayı söz konusu değil. Aşının faydaları mutlak var. Aşının dışında herhangi bir çözüm söz konusu değil. 'Bunu yaptırmıyorum' deme lüksüne kimse sahip değil. Herkes aşı olmalı." diye konuştu.