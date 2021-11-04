İzmir’de trafik kurallarına uymayan 18 bin 261 sürücüye ceza

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 25-31 Ekim arasında kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde makas atan, drift yapan ve abartı egzoz kullanan 16, alkollü araç kullanan 544, emniyet kemeri takmayan 3 bin 618, emniyet şeridi ihlali yapan 128, hız limitlerine uymayan 4 bin 512, yaya geçitlerinde yayaya öncelik tanımayan 22, seyir halinde cep telefonu kullanan bin 354, korsan taşımacılık yapan 13, yasak park eden 3 bin 296 sürücü ile kask, gözlük bulundurmayan 472 motosiklet sürücüsü ve tonaj sınırı ihlal eden 108 ağır taşıt sürücüsü dahil toplam 18 bin 261 sürücüye cezai işlem uygulandı.