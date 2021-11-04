  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kaçmaya çalışırken sahil güvenliğe takıldılar

Kaçmaya çalışırken sahil güvenliğe takıldılar

Kaçmaya çalışırken sahil güvenliğe takıldılar

4.11.2021

İZMİR'İN Selçuk ilçesinde kendilerini yurt dışına kaçıracak botu beklerken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı. Pananos Sahili hattında gözaltına alınan 2'si kadın 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y, S.K. ve H.B. tutuklandı. H.K.Y. ile S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'daki bir dosyadan aranması bulunan M.A. ise emniyete teslim edildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaçmaya çalışırken sahil güvenliğe takıldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.