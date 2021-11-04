İZMİR'İN Selçuk ilçesinde kendilerini yurt dışına kaçıracak botu beklerken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı. Pananos Sahili hattında gözaltına alınan 2'si kadın 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y, S.K. ve H.B. tutuklandı. H.K.Y. ile S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'daki bir dosyadan aranması bulunan M.A. ise emniyete teslim edildi.
Kaçmaya çalışırken sahil güvenliğe takıldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.