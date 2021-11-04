Kaçmaya çalışırken sahil güvenliğe takıldılar

İZMİR'İN Selçuk ilçesinde kendilerini yurt dışına kaçıracak botu beklerken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı. Pananos Sahili hattında gözaltına alınan 2'si kadın 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y, S.K. ve H.B. tutuklandı. H.K.Y. ile S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'daki bir dosyadan aranması bulunan M.A. ise emniyete teslim edildi.

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