Koruma Kurulu kararını açıkladı: Büyükşehir binası kültür varlığı değil

İZMİR Büyükşehir Belediyesi hizmet binası için Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararını verdi. Karara yönelik hazırlanan raporda, Mimarlar Odasının talebi reddedilerek, binanın kültür varlığı olarak görülemeyeceği belirtildi. Kararda, binanın güçlendirmeye uygun olmadığı belirtilerek, "Güçlendirilmesinin mümkün görülmediği ve deprem performansının can güvenliği şartlarını sağlayabilecek düzeyde olmadığı tespit edilen taşınmaza ilişkin gerekli can ve mal güvenliğinin belediyesince alınmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.

ÇIKAN sonuca tepki gösteren TMMOB'ye bağlı Mimarlar Odası İzmir Şubesi, kararın alışılagelmiş bir karar olduğunun altını çizip konuyu Yüksek Kurul'a taşıyacağını belirtti.

DİĞER