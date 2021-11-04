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Haberler İzmir “Seferihisar'da laf var icraat yok”

Seferihisar'da laf var icraat yok”

“Seferihisar’da laf var icraat yok”

4.11.2021

SEFERİHİSAR Belediyesi, vatandaşın takip edebilmesi için belediye meclislerinin canlı yayınlanacağını duyurduktan sonra sözünde durmayınca AK Parti cephesinden tepki gecikmedi. Belediyenin 3 aydır canlı yayın sözü verdiğini ancak sözlerin yine askıda kaldığını dile getiren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Seferihisar'da laf var icraat yok, yapılan yanlışlar tekrarlanıyor, verilen sözler tutulmuyor" dedi.
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