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Haberler İzmir Sevgilisini kartsız otobüse almayan şoförü bıçakladı

Sevgilisini kartsız otobüse almayan şoförü bıçakladı

Sevgilisini kartsız otobüse almayan şoförü bıçakladı

4.11.2021

İZMİR Pınarbaşı'nda bir adam, kadın arkadaşını kentkartsız otobüse almayan şoförü bıçakladı. Olay Işıkkent Ayakkabcılar Sitesi yakınında yaşandı. Son duraktan binen kimliği belirsiz bir kişi, iki durak sonra kentkartı olmayan kadın arkadaşını otobüse almak istedi. Şoför Abdullah Çiftçi ise kentkartsız yolcu alamayacağını söyledi. Kimliği belirsiz kişi cebinden çıkardığı bıçakla otobüs şoförü Çiftçi'yi sağ bacağından bıçakladı. Olaydan sonra zanlı ve sevgilisi kaçarken, polis çifti yakalamak için operasyon başlattı.

■ FATİH ŞENDİL

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