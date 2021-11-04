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Haberler İzmir Yaşarken ‘ölü’ görünen adamın ailesine icra şoku

Yaşarken ‘ölü’ görünen adamın ailesine icra şoku

Yaşarken ‘ölü’ görünen adamın ailesine icra şoku

4.11.2021

İZMİR'DE nüfus kayıtlarına göre ölü göründüğü için hukuk mücadelesi başlatan ama dava sonuçlanmadan gerçekten ölen İbrahim Dikici'nin ailesi icra takibiyle sarsıldı. Nüfusta ölü göründüğü için isim ve soyismi olmadan hastaneye girişi yapılan Dikici, sosyal güvencesiz tedavi oldu, bu sebeple mirasçılarına hastaneden 300 bin liralık hesap çıkarıldı ve icra takibi başlatıldı. İlginç olay İzmir'de meydana gelmiş, 87 yaşındaki İbrahim Dikici, sağlık sorunları nedeniyle 2018'de hastaneye gittiğinde nüfus kayıtlarına göre ölü olduğunu öğrendi. İsmi olmadan 'adli vaka' olarak girişi yapılan Dikici'nin açtığı dava bitmeden gerçekten ölünce, yakınları icra şokuyla karşı karşıya kaldı.
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