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Haberler İzmir 50 litre zeytinyağını çalan hırsız yakalandı

50 litre zeytinyağını çalan hırsız yakalandı

50 litre zeytinyağını çalan hırsız yakalandı

5.11.2021

İZMİR Ödemiş'te 50 kilo zeytinyağı çalan ve bisikletle bekçilerden kaçarken zeytinyağını yola döken zanlı kovalamaca sonucu yakalandı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, bisikletle bir şahsın kendilerini görünce harekete ettiğini fark etti. Bunun üzerine şüphelenen bekçiler, bisikletle kaçan şüphelinin peşine düştü ve kovalamaca başladı. Bu sırada F.S isimli şahsın elindeki zeytinyağı yola döküldü. Gece bekçileri daha sonrada yaya olarak kaçan şahsı kısa sürede İnceoğlu Sokak'ta yakalamayı başardı.

■ SEVAL KONURALP

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