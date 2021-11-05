ABD’den dönen ünlü cerrah Ege’de özel merkez kuracak

ABD'DE gerçekleştirdiği "domino ameliyatı"nda bir karaciğerle 3 hastayı iyileştiren ve ülkede "tıp mucizesi" olarak gösterilen Prof. Dr. Şükrü Emre, Ege Üniversitesi'nde merkez kuracak. Merkezde Türkiye'de ilk defa karaciğer hastalıkları ve nakil konusunda hem erişkin hem çocuk hastalara hizmet verilecek.

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