CHP’li Belediye Başkan Yardımcısının oğlu karakolu birbirine kattı

Güzelbahçe Belediyesi'nin CHP'li Başkan Yardımcısı Mustafa Günay'ın müteahhitlik ve restoran işletmeciliği yapan oğlu Onur Günay, gözaltına alındığı karakolda olay çıkardı. 14 Ocak 2019 tarihinde Mithatpaşa Caddesi üzerinde seyir halindeyken S.K isimli kişiyle tartışan Onur Günay, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere küfür ve hakaretlerde bulundu. Tartışma sırasında polisleri sürgün etmekle tehdit eden Günay, götürüldüğü karakolda da taşkınlıklarını sürdürdü.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Karakola gelen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Günay, taşkınlık çıkaran oğlunu sakinleştirmekte güçlük çekti. Ortalığı birbirine katan Onur Günay, karakolda bir ara üzerindeki gömleği de çıkararak polise hakaretlere devam etti. Olaydan sonra polis memurları Onur Günay'dan şikayetçi oldu. Şikayetçi polislerin avukatlığını da ünlü avukat Bilge Özer üstlendi. Onur Günay hakkında İzmir 22.Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme karakoldan alınan görüntü kayıtlarını bilirkişiye inceletti. Bilirkişi, görüntülerde Günay'ın polislere yaptığı hakaretleri tek tek kaleme aldı. Mahkeme heyeti, Onur Günay'ı geçmişte de kasıtlı suçlardan mahkumiyetinin bulunmasını da göz önünde bulundurularak hapis cezasına çarptırdı.

SU ŞİŞESİ SİLAH SAYILMADI

Sanığa birden fazla kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 11 ay ceza verildi. Ayrıca birden fazla kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme suçundan da ceza aldı. Ayrıca olayda su şişesi fırlatarak polisi kasten yaralama suçundan da ceza alan Onur Günay, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) taşıyarak istinaf başvurusu yaptı. BAM 10.Ceza Dairesi, sanığın görevi yaptırmamak için direnme suçundan verilen cezası temyiz yolu kapalı olmak üzere "kesin" olarak onarken, hakaret suçundan verilen cezayı da Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere onadı. Daire, su şişesi ile kasten yaralama suçundan verilen cezayı ise bozdu. Dava, kamu görevlisine direnme suçundan aldığı ceza hariç Yargıtay'da görülmeye devam ediyor.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM" SAVUNMASI

SANIK Günay savunmasında şeker hastalığı olduğunu belirterek, "O gün alkol de aldım. Yolda S.K. ile tartışıp tartışmadığımı hatırlamıyorum. Gerek olay mahallinde gerek karakolda bir şeyler yapıp yapmadığımı ve bir takım sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Öğlen kendime geldim ve karakolda olduğumu anladım" dedi. Tanık olarak ifade veren baba Mustafa Günay ise, kendisinin de 20 yıl polislik yapıp emekli olduğunu belirterek, "Oğlum alkollüydü. Oğlumu içeri alır almaz yere yatırdılar, kafasına bastırdılar ve ters kelepçe yaptılar. Ne yapıyorsunuz dediğimizde 'Oğlunuz durmuyor, taşkınlık yapıyor' dediler. Oğlumun polislere olay yerine geldiklerinde bir hakareti olmadı. Sadece karakol içerisinde hakaret etti, polislerin oğlumun hakareti üzerine herhangi bir hakareti olmadı. Sadece olanları kayıt altına alıp oğlumun daha da sinirlenmesine neden oldular. Su şişesinin içine sakinleşmesi için ilaç katmıştık ancak oğlum suyu içmedi ve yere doğru fırlattı" iddialarında bulundu.

ERHAN GÜLENÇ