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Haberler İzmir İzmir trafiğini rahatlatacak projede sona gelindi

İzmir trafiğini rahatlatacak projede sona gelindi

İzmir trafiğini rahatlatacak projede sona gelindi

5.11.2021

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent merkezi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında bağlantı sağlayacak dev ulaşım projesinin ilk etabında yürütülen çalışmaları inceledi. Terminal önünde yapımı büyük oranda tamamlanan bin 850 metre uzunluğundaki viyadüğün üzerinde yürüyen Soyer, "Viyadükleri yılın ilk aylarında hizmete alıyoruz. Tünel de tamamlandığında Konak'tan Otogar'a ulaşım 45 dakikadan 10 dakikaya inecek" dedi. Dev projenin birinci etabını oluşturan 2 viyadük, 2 karayolu altgeçidi ve 1 üstgeçit inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı.
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