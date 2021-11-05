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Haberler İzmir Kanser hastası Arif yaşama tutunamadı

Kanser hastası Arif yaşama tutunamadı

Kanser hastası Arif yaşama tutunamadı

5.11.2021

URLALI sebze ve meyve ihracatçısı Koral Kıpkıp'ın oğlu Arif Kıpkıp, karaciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koral Kıpkıp, "Aslan oğlum melek oldu" ifadelerini kullandı. Urla'da, önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapan Mustafa Kıpkın da yeğeni olan minik Arif, Urla Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşçular Köyiçi Mezarlığı'na defnedildi.
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