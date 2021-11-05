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Haberler İzmir Risk gruplarına üçüncü doz aşı uygulaması başladı

Risk gruplarına üçüncü doz aşı uygulaması başladı

5.11.2021

İZMİR'DE Kovid-19 salgınıyla mücadelede mRNA aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanmaya başladı. mRNA aşısı ikinci dozunu olmalarının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, kronik hastalıkları bulunanlar, sağlık çalışanları ve yüksek riskli mesleklerde çalışanlar, kent genelindeki hastanelere gelmeye başladı. Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi Aşı Polikliniği'ne gelen vatandaşlar, hatırlatma dozlarını oldu.
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