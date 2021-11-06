Köylülere çöp cezası

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'in Çakaltepe Gölova mevkiinde kurmak istediği katı atak bertaraf tesisine karşı çıkan bölge sakinleri, bunun bedelini ağır bir şekilde ödüyor. Büyükşehir Belediyesi, çöp tesisi yapılmasını istemeyen Çakaltepe Köyü'ne hizmet götürmeyerek ve başlanan işleri de yarım bırakarak resmen cezalandırıyor.

HAYATLARI KABUSA DÖNDÜ

YAŞADIKLARI işkenceyi Yeni Asır'a anlatan Çakaltepe Muhtarı Güven Yılmaz, "Alt yapı çalışmalarından sonra yollarımız asfaltlanmadı. Yarım bırakılan köprü, çevre güvenliği alınmayan dereler, ilgisizliğe terk edilen mezarlıklar ve köyün mera alanına dökülen moloz yığınlarıyla hayatımız kabusa döndü" dedi. Yapılan çöp tesisinin bölgedeki tarım alanlarına çok büyük zararlar vereceğini belirten Yılmaz "Her zaman köylülerin yanındayım. Köylülerimiz buraya çöplük istemiyor. Geçen yıl Menderes Belediye Başkanı ile birlikte ilçedeki tüm muhtarlar kurulacak olan çöp tesisinin toplantısı için Ankara'ya gitti. Bir tek ben gitmedim. Bu nedenle bizim köyümüzü cezalandırıyorlar" dedi.

İLGİSİZLİĞE TERK EDİLDİLER

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin köydeki hizmetleri durdurduğunu dile getiren muhtar Yılmaz, "Köyde ayrıca kanalizasyon yok. Alt yapı çalışmaları yapılmadı. Diğer köylerde ihaleleri bile yapılmış ama biz o aşamaya bile gelemedik. Hiçbir çalışma yok. Tamamen ilgisizliğe terk edildik. Her şeyi yarım bırakıp gittiler. Bizim gelirimiz tamamen domates ve zeytine dayalı. 2 bin hektarlık tarım alanımız var. Burası tarım alanı çöp için uygun değil ama çöplük gelirse tarım diye bir şey kalmaz. Daha uygun bir yere yapılsın. Biz buraya çöp tesisi yapılmasına karşı çıkmaya sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.





TARİHİ MEZARLIĞA YAKIŞMAYAN MANZARA

KÖYÜN içinde bulunan ve şehitlik olarak kullanılan mezarlığın hali ise yürek burkuyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında Yunanlıların baskınları ve saldırıları sırasında şehit olan köylülerin mezarlarının bulunduğu şehitlik de aynı şekilde ilgisizliğe terk edildi. Muhtar Yılmaz, "Burası da ilgisiz. Birçok şehidimiz yatıyor. İstinat duvarı ve kapısı yok. Kırık mezarların etrafı bakımsız" dedi.

TOLGA TEKİN