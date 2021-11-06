Ölüm sonrası hayatı aydınlatan kornea dedektifleri

Sağlık Bakanlığı tarafından İzmir'de oluşturulan 4 kişilik Kornea Timi, kamu hastaneleri, ölüm bilgi sistemi ve adli tıp kurumlarındaki ölüm vakalarını tek tek kontrol ederek, kornea nakline ihtiyaç duyan kişilere umut olabilmek için savaşıyor. 'Kornea dedektifleri' araştırmaları sonucu belirledikleri adreslere giderek vefat eden kişinin yakınlarını nakil işlemi için ikna ediyor.

"GÖZ DEĞİL TABAKA ALINIYOR"

Ekip üyelerinden Sevda Şan, "Aileler genellikle bizim gözü yerinden çıkararak göz nakli yaptığımızı zannediyor. Oysaki biz gözün üzerindeki lens kadar ince olan şeffaf bir tabakayı çıkarıyoruz. Bu şeffaf kısım 1-2 saat içinde çürüyor ve toprak oluyor. Nakil gerçekleştiğinde ise bir kişinin görmesini sağlıyor" dedi. İzmir merkez ve çevre ilçelerde görev yaptıklarını anlatan Şan, "Biz kişilerin acılı zamanlarında orada oluyoruz. Örneğin bir trafik kazası sonrası aileye kornea nakli için rızası olup olmadığını soruyoruz. Aile eğer bilinçliyse ve organ bağışı ile ilgili bilgisi varsa yaklaşımı daha farklı oluyor. Eğer bilgisi yoksa oldukça zorlanıyoruz. Kornea ölümden sonra birkaç saat içerisinde çürüyor. Bu yüzden zamanla yarışıyoruz" diye konuştu.





İZMİR'DE 270 KİŞİ SIRADA

İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Özgür Sönmez de, İzmir'de şu anki verilere göre 270'in üzerinde kişinin kornea nakli beklediğini belirterek, "Bu kişiler gözleri ışıktan yoksun biçimde yaşıyor" dedi.



15 DAKİKA SÜRÜYOR

KORNEA Timi üyelerinden Şenay İnce Can ise, "Korneayı çıkartmak yaklaşık 15 dakika içinde yapılıyor. Küçük aletler yardımıyla gözün şeffaf tabakasını diğer tabakadan ayırıp alıyoruz. Koruyucu sıvıların içinde korneaları göz bankalarına iletiyoruz" diye konuştu



BİR BAĞIŞ İKİ KİŞİYE IŞIK OLABİLİYOR

Kornea Timi, gözün yapısına zarar vermeden korneaları toplayıp göz bankasına iletiyor. Haftanın 7 günü mesai yapan ekip, kamu hastaneleri, 'Ölüm Bilgi Sistemi' ve adli tıp kurumlarındaki ölüm vakalarını tek tek kontrol ediyor. Korneanın uygun olması ve ailenin izin vermesi halinde ekip, küçük aletler yardımıyla gözün üst tabakasındaki şeffaf kısmı alıyor. Ekibin çalışmasına hastanelerde görevli 40 gönüllü kornea temin elemanı eşlik ediyor.