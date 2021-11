Sokak ortasında çatışma!

İzmir'in Buca ilçesinde bir kıraathane önündeki kavgada silahlar çekildi. Akşam saatlerinde çıkan çatışma sonucu Sezgin Gökçe (46) hayatını kaybetti. Oğlu Muhammet Can Gökçe'nin ise (16) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ufuk Mahallesi'nde çıkan çatışmada, iddiaya göre Sezgin Gökçe, oğlu Muhammet Can Gökçe ve M.A., aralarında husumet bulunan İ.E.T. (46), İ.K. (18) ve S.D.'nin (18) oturduğu kıraathanenin önüne geldi. İki grup arasındaki sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammet Can Gökçe, Sezgin Gökçe, İ.E.T., İ.K. ve S.D. yaralandı. Olaya karışan M.A. ise kayıplara karıştı. Yaralanan 4 kişinin tedavisi sürerken, M.A. için arama çalışması başlatıldı.





YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sezgin Gökçe'nin ölüm haberini haberini alan yakınları, Tepecik Eğitim ve araştırma Hastanesi'nin bahçesinde sinir krizi geçirdi. Gökçe'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı



HASTANEDE ÖNLEM ALINDI

POLİS ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 23 mermi kovanı bulundu. Olay sonrasında iki taraftan yaralananların aynı hastaneye getirilmesi nedeniyle, hastaneye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, etrafta adeta kuş uçurtmadı.

FATİH ŞENDİL