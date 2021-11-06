Uyuşturucu satıcısı okul önünde yakayı ele verdi

İZMİR'DE uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen satıcı, Karşıyaka ilçesinde bir okulun önünde kıskıvrak yakalandı. E.Ö., uyuşturucu maddelerin A.Ö.'ye ait olduğunu söyledi. Öte yandan A.Ö.'nün Çiğli ilçesindeki adresinde yapılan aramalarda, metamfetamin maddesi, esrar ve ecstasy haplar ele geçirildi. Adreste bulunan M.P. (24) isimli kadının ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan' 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. A.Ö., E.Ö. ve M.P. emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.